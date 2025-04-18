

Трое несовершеннолетних погибли в ДТП на западе Грузии

18.04.2025 19:58





Трое несовершеннолетних погибли в результате ДТП, произошедшего сегодня в Хони на западе Грузии. Об этом сообщают СМИ.



Согласно распространившейся информации, автомобиль упал с моста в реку. Все трое несовершеннолетних, находившиеся в машине, скончались на месте. Еще двое пассажиров были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.





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