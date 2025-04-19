

В Тбилиси и части регионов аварийно отключилась подача электроэнергии

19.04.2025 13:45





Тбилиси и части регионов около получаса не подавалась электроэнергия.



По сообщению «Государственной электросистемы Грузии», отключение электроэнергии произошло из-за отключения линии электропередачи «Кавкасиони».



Повреждение была оперативно устранено.



По заверению компании, электроэнергия уже подается большинству абонентов.



Кроме того, в Ингури ГЭС заявили, что отключение линии электропередачи «Кавкасиони» также привело к временной остановке агрегатов электростанции, хотя вскоре их работа была возобновлена.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





