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В Тбилиси и части регионов аварийно отключилась подача электроэнергии
19.04.2025 13:45
Тбилиси и части регионов около получаса не подавалась электроэнергия.
По сообщению «Государственной электросистемы Грузии», отключение электроэнергии произошло из-за отключения линии электропередачи «Кавкасиони».
Повреждение была оперативно устранено.
По заверению компании, электроэнергия уже подается большинству абонентов.
Кроме того, в Ингури ГЭС заявили, что отключение линии электропередачи «Кавкасиони» также привело к временной остановке агрегатов электростанции, хотя вскоре их работа была возобновлена.
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