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В Тбилиси и части регионов аварийно отключилась подача электроэнергии


19.04.2025   13:45


Тбилиси и части регионов около получаса не подавалась электроэнергия.

По сообщению «Государственной электросистемы Грузии», отключение электроэнергии произошло из-за отключения линии электропередачи «Кавкасиони».

Повреждение была оперативно устранено.

По заверению компании, электроэнергия уже подается большинству абонентов.

Кроме того, в Ингури ГЭС заявили, что отключение линии электропередачи «Кавкасиони» также привело к временной остановке агрегатов электростанции, хотя вскоре их работа была возобновлена.




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