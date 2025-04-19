

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

19.04.2025 16:29





В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Из часовни, возведенной на месте погребения Иисуса Христа, Благодатный огонь вынес Патриарх Иерусалима и всея Палестины.



Православный Патриарх Иерусалима вошел в храм Воскресения Христова в 15:32, после чего Гроб Господень был запечатан. Благодатный огонь сошел в 15:36 по тбилисскому времени.



Паломники из разных стран съехались в храм Гроба Господня, чтобы присутствовать при схождении Благодатного огня. Среди них были и паломники из Грузии.



Благодатный огонь будет доставлен сегодня в Грузию из Иерусалима рейсом авиакомпании Georgian Airways. Самолет приземлится в международном аэропорту Тбилиси в 23:40.



Благодатный огонь впервые снизошел в Иерусалимском храме Воскресения Христова в III веке.





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