

Возле парламента произошли столкновения между протестующими и полицией

21.04.2025 20:22





Возле здания парламента Грузии произошло столкновение между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.



Полиция забрала с места происшествия несколько человек, однако на данный момент неизвестно, были ли они арестованы.



Ранее сотрудники правоохранительных органов призвали протестующих освободить проезжую часть, после чего произошло столкновение.



Акция солидарности на проспекте Руставели началась примерно в 12:00. Протестующие выступают против ареста двух человек на вчерашнем митинге. По их словам, задержанные желали сотрудникам правоохранительных органов счастливой Пасхи, что, по словам участников акции, и стало причиной их задержания.







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