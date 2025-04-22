

В Рустави, в озере, обнаружены тела отца и двух малолетних детей

22.04.2025 10:13





В Рустави, в озере, обнаружены тела 3 человек. По существующей информации, умершими являются отец и малолетние дети, проживавшие в селе Квемо Ходашени Телавского муниципалитета.



По заявлениям односельчан, они пропали два дня назад, велся розыск.



Предположительно, отец с детьми пошел на рыбалку.



По факту произошедшего МВД начало расследование по 115-ой Статье Уголовного кодекса – доведение до самоубийства.





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