Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Рустави, в озере, обнаружены тела отца и двух малолетних детей


22.04.2025   10:13


В Рустави, в озере, обнаружены тела 3 человек. По существующей информации, умершими являются отец и малолетние дети, проживавшие в селе Квемо Ходашени Телавского муниципалитета.

По заявлениям односельчан, они пропали два дня назад, велся розыск.

Предположительно, отец с детьми пошел на рыбалку.

По факту произошедшего МВД начало расследование по 115-ой Статье Уголовного кодекса – доведение до самоубийства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна