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В Рустави, в озере, обнаружены тела отца и двух малолетних детей
22.04.2025 10:13
В Рустави, в озере, обнаружены тела 3 человек. По существующей информации, умершими являются отец и малолетние дети, проживавшие в селе Квемо Ходашени Телавского муниципалитета.
По заявлениям односельчан, они пропали два дня назад, велся розыск.
Предположительно, отец с детьми пошел на рыбалку.
По факту произошедшего МВД начало расследование по 115-ой Статье Уголовного кодекса – доведение до самоубийства.
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