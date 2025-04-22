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В Лагодехи мужчина средних лет упал в оросительный канал и погиб
22.04.2025 11:34
В Лагодехи погиб мужчина средних лет. По существующей информации, предположительно, мужчина находился в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал в канал.
На месте были мобилизованы сотрудники полиции и спасатели, однако спасти мужчину не удалось.
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