

В Лагодехи мужчина средних лет упал в оросительный канал и погиб

22.04.2025 11:34





В Лагодехи погиб мужчина средних лет. По существующей информации, предположительно, мужчина находился в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал в канал.



На месте были мобилизованы сотрудники полиции и спасатели, однако спасти мужчину не удалось.





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