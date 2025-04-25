

iFact: мошеннические колл-центры продолжают работать в Грузии

25.04.2025 19:55





Объединение журналистов-расследователей iFact публикует итоги очередного расследования деятельности грузинских мошеннических колл-центров. Ранее выяснилось, что с 2022 по 2025-й год конкретные колл-центры похитили в районе 35 млн. долларов у европейских, американских и канадских граждан и что за схемой стоит ООО A.K. Group, которой руководят 36-летняя Мери Шотадзе и 33-летний Акакий Кевхишвили, его инициалами и названа компания.



В ходе журналистского расследования сотрудники A.K. Group «исчезали», удаляли свои аккаунты в социальных сетях и посты, отражавшие их роскошный образ жизни.



Через несколько дней после публикации международного журналистского расследования прокуратура Грузии возбудила дело против A.K. Group по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, был наложен арест на недвижимое и движимое имущество более пяти агентов и их руководителя Акакия Кевхишвили.



Эти карательные меры не смогли остановить «мошенников», и вскоре они возобновили свою мошенническую деятельность. Это подтверждается утечкой внутренних записей, полученных партнером OCCRP — шведской группой цифровой криминалистики Qurium, говорится в статье.



Согласно документам, по состоянию на конец марта 14 агентов грузинского колл-центра все еще работали на платформе Voice-over-IP (VoIP) и использовали для звонков одну из ее программ — Squaretalk. Они осуществили звонки таким образом не менее 184 раз.



Благодаря технологии VoIP мошенники могут совершать большое количество звонков, не раскрывая, из какой страны они звонят.



Доказательства, полученные OCCRP и партнером, датируются 25 марта. Это означает, что мошенники без каких-либо проблем возобновили свою деятельность в течение нескольких недель после разоблачения.



Тот факт, что мошенники из A.K.Group связывались с жертвами через Squaretalk, подтверждается и другими доказательствами – в сметный документ A.K.Group также включена сумма, выплаченная Squaretalk в период с августа 2023 года по март 2025 года — не менее 150 000 долларов.



Документы показывают, что Squaretalk используют 14 агентов – члены «команды по удержанию клиентов». Именно эта группа, согласно расследованию, принесла мошенническому колл-центру наибольший доход, то есть похитила больше всего денег.



«К потенциальной жертве первым обращается т.н. член группы, инициировавший разговор. Они обещают клиентам, что свяжут их с опытным брокером, который поможет им заработать деньги. После этого в дело вступает команда по «удержанию клиентов». Более опытные «мошенники» здесь следят за тем, чтобы жертвы не сбежали, и вымогают как можно больше денег», — говорится в статье.



Авторы статьи обратились к специалисту по киберпреступности Кевину Хендриксу с вопросом: как Squaretalk может облегчить жизнь мошенникам:



«Как только они (провайдеры VoIP) понимают, что их сервисом пользуются мошенники, ответственность переходит на них. Ведь это частные компании, они могут отказать и не обслуживать какой-то бизнес – например, отменить подписку. Более того, когда речь идет о мошеннических схемах, они должны не только отменить подписку, но и сотрудничать с правоохранительными органами. Это важно, потому что, если «мошенник» не сможет связаться с жертвой, он не сможет обманывать и вымогать деньги».







Журналисты также связались с Squaretalk, юрист компании Дмитрий Бораджиев письменно ответил, что они сотрудничают с правоохранительными органами по вопросу мошеннических счетам с января 2025 года.



Для выплат сумм Squaretalk и сбора денег с жертв A.K. Group использовала Intek Systems Limited, компанию, зарегистрированную в Великобритании. Компания действовала с 2019 года по январь 2025 года. Официально она принадлежала литовцу Евгению Рощенкову, однако изученные журналистами документы подтверждают, что фактически ею управляли грузинские мошенники.



Утекшие документы показывают, что финансист A.K. Group Ника Басария (Neal Cassidy) сохранил электронную подпись Евгения Рощенкова и использовал ее для различных платежей.



В документах Рощенков указан как владелец Intek Systems, а некая Ashley Moriarty указана в качестве финансового контакта, оказалось, что это псевдоним финансового менеджера A.K. Group – Кетеван Малашхия (Левченко). «Это новая мошенница, которую мы выявили», — говорится в статье.



Полученные iFact документы свидетельствуют о том, что A.K. Group при поддержке Intek Systems перевела на счет Squaretalk не менее 5000 долларов США, в том числе 3000 долларов США до конца марта 2025 года. То есть, почти через три недели после публикации расследования.



Напомним, в начале марта 2025 года iFact совместно с OCCRP и 30 партнёрскими СМИ раскрыли преступную схему, действующую в Тбилиси, р разоблачили 24 человека, причастных к мошенничеству, как агентов, так и их руководителей, по именам и фамилиям.



Было также установлено, что в колл-центре A.K. Group работало более 80 человек. За последние 3 года они причинили вред более 6100 людям и похитили в общей сложности более 35 миллионов долларов. Журналистское расследование показало, что за колл-центром, действующим в Грузии, стоит A.K. Group. Официальным владельцем компании является 36-летняя Мери Шотадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





