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В пассажирском поезде произошел пожар
25.04.2025 20:04
Пожар произошел в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Озургети-Тбилиси.
В «Грузинской железной дороге» сообщили, что оперативно эвакуировали пассажиров – жертв и пострадавших нет.
Возгорание началось в одном из вагонов во время движения по участку Гоми-Агара в центральной части страны. В ГЖД называют факт «задымлением», хотя на кадрах с места видны языки пламени.
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