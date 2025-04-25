

В пассажирском поезде произошел пожар

25.04.2025 20:04





Пожар произошел в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Озургети-Тбилиси.



В «Грузинской железной дороге» сообщили, что оперативно эвакуировали пассажиров – жертв и пострадавших нет.



Возгорание началось в одном из вагонов во время движения по участку Гоми-Агара в центральной части страны. В ГЖД называют факт «задымлением», хотя на кадрах с места видны языки пламени.





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