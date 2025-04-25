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В пассажирском поезде произошел пожар


25.04.2025   20:04


Пожар произошел в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Озургети-Тбилиси.

В «Грузинской железной дороге» сообщили, что оперативно эвакуировали пассажиров – жертв и пострадавших нет.

Возгорание началось в одном из вагонов во время движения по участку Гоми-Агара в центральной части страны. В ГЖД называют факт «задымлением», хотя на кадрах с места видны языки пламени.


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