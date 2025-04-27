

В поселке Мухиани в Тбилиси ранен мужчина

27.04.2025 19:21





В тбилисском поселке Мухиани ранен мужчина.



По существующей информации, инцидент произошел на рассвете, у пострадавшего раны в области головы.



Как сообщают в МВД, расследование начато по статье 120 УК Грузии (умышленное причинение легкого вреда здоровью).





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