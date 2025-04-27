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В поселке Мухиани в Тбилиси ранен мужчина
27.04.2025 19:21
В тбилисском поселке Мухиани ранен мужчина.
По существующей информации, инцидент произошел на рассвете, у пострадавшего раны в области головы.
Как сообщают в МВД, расследование начато по статье 120 УК Грузии (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
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