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В поселке Мухиани в Тбилиси ранен мужчина


27.04.2025   19:21


В тбилисском поселке Мухиани ранен мужчина.

По существующей информации, инцидент произошел на рассвете, у пострадавшего раны в области головы.

Как сообщают в МВД, расследование начато по статье 120 УК Грузии (умышленное причинение легкого вреда здоровью).


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