

Туристы из Казахстана жалуются на грубость и отказы во въезде в Грузию

27.04.2025 19:40





В Грузии участились случаи унизительного обращения с туристами из Казахстана и отказов в их допуске на территорию страны. С таким заявлением выступила «Казахско-грузинское экономическое объединение» — это организация, в которую входят работающие в Грузии компании с казахским капиталом — Halyk Bank Georgia, Rompetrol, Батумский нефтяной терминал и другие.



«В 2024–2025 годах участились случаи некорректного обращения с казахскими туристами, особенно в сфере обслуживания. Казахстанцы сталкиваются с неподобающим и оскорбительным отношением в различных ситуациях, особенно в тех местах, где им ежедневно приходится контактировать с местными — в объектах питания, финансовых учреждениях и общественном транспорте. Одновременно на пограничных пунктах резко увеличилось количество случаев, когда гражданам Казахстана отказывают во въезде в страну без четких или адекватных оснований. Имеют место унизительные и некорректные допросы со стороны пограничников», — сказано в заявлении.



В объединение считают, что такая ситуация вредит не только культурным связям, но и экономическому сотрудничеству двух стран.



Там напоминают, что туристический поток из Казахстана в Грузию — один из самых быстрорастущих, а Казахстан занимает долю в 13% грузинского экспорта.



«Каждый из этих экономических показателей напрямую связан со свободой передвижения людей, доступностью въезда в страну и положительным опытом гостеприимства», — отмечается в заявлении.



Объединение призывает граждан Грузии, представителей сферы обслуживания и бизнеса проявлять вежливость и доброжелательность по отношению к гражданам Казахстана, а сотрудников пограничных служб — соблюдать профессиональные стандарты и уважать законы.



«Казахско-грузинское экономическое объединение» также выразило готовность сотрудничать с государственными структурами для решения существующей проблемы.



Комментариев официальных грузинских ведомств до сих пор не последовало.



Объединение выпустило свое заявление после публикаций в казахстанских СМИ о случаях недопуска граждан Казахстана в Грузию. Журналисты сообщают, что причины отказов были «размытыми», а со стороны грузинских пограничников отмечалось «грубое обращение и унизительное отношение».



Одновременно в пример приводят историю одной девушки, которая доказывает, что отказ во въезде был обоснован. Так, пограничники указали ей на отсутствие обратного билета и недостаточное количество средств для проживания.



Источник: Новости - Грузия

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