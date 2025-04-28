

К началу 2025 года население Грузии увеличилось почти на 10 тысяч человек

28.04.2025 16:09





По сообщению Национальной службы статистики Грузии, по состоянию на 1 января 2025 года, численность населения Грузии составила 3 704,5 тысячи человек, что на 9,9 тысячи человек больше по сравнению с показателем за соответствующий период предыдущего года.



Примечательно, что в 2024 году был зафиксирован отрицательный естественный прирост (-4 488) и положительное миграционное сальдо (14 386).



По информации «Грузстата», по состоянию на 1 января 2025 года 61,5% населения Грузии проживает в городских поселениях. При этом население Тбилиси составляет более трети всего населения.



По состоянию на 1 января 2025 года, доля населения в возрасте 0-14 лет во всем населении составляет 19,2 процента, доля населения в трудоспособном возрасте (возрастная группа 15-64 лет) – 64,2 процента, а доля населения в возрасте 65 лет и старше – 16,6 процента.



По состоянию на 1 января 2025 года, численность мужчин составила 1 780,6 тысячи человек, а численность женщин – 1 923,9 тысячи человек. При этом 48% населения Грузии составляют мужчины, а 52% – женщины.



Согласно отчету ведомства, показатель соотношения численности полов составляет 93, что означает, что на каждые 100 женщин приходится 93 мужчины. Примечательно, что в возрасте до 40 лет численность мужчин превышает численность женщин, а с 40 лет наблюдается обратная картина, что связано с более высокой ожидаемой продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами.





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