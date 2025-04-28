

В Испании, Португалии и некоторых районах Франции и Германии произошло масштабное отключение электричества

28.04.2025 20:41





Во многих городах Португалии отключились светофоры, мобильная связь работает с перебоями, не функционируют банкоматы. В Лиссабоне и Порту остановлена работа метро. Аэропорты Лиссабона, Порту и Фару перевели на резервные генераторы.



В Мадриде приостановлена работа аэропорта Барахас. В стране также наблюдаются перебои с работой светофоров, мобильной связи и платежных терминалов. Метро в Барселоне и Мадриде тоже не работает. Испанская национальная железнодорожная компания Renfe сообщила о полной остановке пассажирских поездов. В связи с отключением электричества также был приостановлен матч на теннисном турнире Madrid Open.



Также перебои электроэнергии затронули Францию и Германию.



По данным португальской энергокомпании REN, отключения электричества могли быть вызваны повреждением высоковольтной линии из-за пожара на юго-западе Франции.





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