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В Испании, Португалии и некоторых районах Франции и Германии произошло масштабное отключение электричества


28.04.2025   20:41


Во многих городах Португалии отключились светофоры, мобильная связь работает с перебоями, не функционируют банкоматы. В Лиссабоне и Порту остановлена работа метро. Аэропорты Лиссабона, Порту и Фару перевели на резервные генераторы.

В Мадриде приостановлена работа аэропорта Барахас. В стране также наблюдаются перебои с работой светофоров, мобильной связи и платежных терминалов. Метро в Барселоне и Мадриде тоже не работает. Испанская национальная железнодорожная компания Renfe сообщила о полной остановке пассажирских поездов. В связи с отключением электричества также был приостановлен матч на теннисном турнире Madrid Open.

Также перебои электроэнергии затронули Францию и Германию.

По данным португальской энергокомпании REN, отключения электричества могли быть вызваны повреждением высоковольтной линии из-за пожара на юго-западе Франции.


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