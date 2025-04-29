

Полиция задержала четверых участников протестов в Чиатуре

29.04.2025 13:06





Трое шахтеров и один участник протестов в Чиатуре задержаны после конфликта с директором одного из рудников. По данным компании, его вытащили из машины и забросали камнями. Протестующие заявили о применении чрезмерной силы при задержании.



Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. 27 апреля стало известно, что сухую голодовку проводит шахтер Ираклий Джикидзе. В голодовке принимают участие по меньшей мере пять шахтеров, один из них был госпитализирован 28 апреля. Компания заявила, что готова возобновить работу шахт, если будут прекращены протесты.



8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.



В Чиатуре полиция ночью задержала участников акции протеста, которые находились в палатке. Всего задержаны 4 человека., сообщило "Мауцкебели".



В 03:30 ночи сотрудники полиции ворвались в палатку. Задержанные Мераб Саралидзе, Георгий Мефаридзе и Арчил Чумбуридзе — шахтеры. Первых двоих забрали из палатки, а Арчила Чумбуридзе — из дома. Четвертый задержанный — Тенгиз Гвелесиани, житель Чиатури, сообщил участник акции протеста Тариэл Микацадзе.



"Они только сказали нам, что их везут на допрос", - привела его слова телекомпания "Пирвели".



По его словам, директор рудника Шукрути Тенгиз Коберидзе оскорбил участников акции протеста и назвал их «жуликами», что вызвало гнев протестующих, и они вступили в конфронтацию с директором рудника.



Компания распространила заявление, в котором сообщила, что для возобновления производства в Чиатуре специальные группы начали посещать закрытые шахты и оценивать текущую ситуацию. В ходе проверки шахты организаторы инициативной группы и пикетирования шахты «Шукрути» прибыли на место и вступили в словесную конфронтацию с представителями компании.



Группа из 30 человек перекрыла дорогу автомобилю Тенгиза Коберидзе. Среди них особую активность проявили Георгий Мефаридзе, Мераб Саралидзе, Арчил Чумбуридзе и Тенгиз Гвелесиани. "Коберидзе силой вытащили из машины, оскорбили и забросали камнями, в том числе нанесли травмы лицу, после чего он скрылся с места происшествия", - приводятся в публикации выдержки из заявления компании.



Расследование проводится по статье 118 УК ( серьезный ущерб здоровью), сообщила Publika.



Протестующие заявили, что сотрудники полиции применили чрезмерную силу. "Нас подвергли насильственным действиям, применили чрезмерную силу, произошло физическое столкновение — с нами обошлись как с преступниками. Женщин оскорбляли физически и словесно, у нас отобрали мобильные телефоны, наступали на пальцы ног, чтобы вырвать телефоны из рук", - процитировало издание заявление шахтеров.





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