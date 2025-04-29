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Грузинский суд оштрафовал судно под флагом Панамы
29.04.2025 18:14
Грузинский суд оштрафовал судно под флагом Панамы на 100 000 лари за загрязнение моря. Потийский городской суд признал судно нарушителем по протоколу, составленному сотрудниками Департамента экологического надзора и Пограничной полиции.
Судно под флагом Панамы получило право покинуть территориальные воды Грузии и продолжить плавание только после полной оплаты штрафа и компенсации за причинённый ущерб окружающей среде.
В Департаменте заявили, что выявление, предотвращение и пресечение загрязнений моря остаётся одним из ключевых приоритетов ведомства.
По их данным, в этом году уже зафиксированы 4 случая загрязнения моря, связанных с иностранными судами. В течение всего 2024 года таких фактов было 16.
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