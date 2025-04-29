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Грузинский суд оштрафовал судно под флагом Панамы


29.04.2025   18:14


Грузинский суд оштрафовал судно под флагом Панамы на 100 000 лари за загрязнение моря. Потийский городской суд признал судно нарушителем по протоколу, составленному сотрудниками Департамента экологического надзора и Пограничной полиции.

Судно под флагом Панамы получило право покинуть территориальные воды Грузии и продолжить плавание только после полной оплаты штрафа и компенсации за причинённый ущерб окружающей среде.

В Департаменте заявили, что выявление, предотвращение и пресечение загрязнений моря остаётся одним из ключевых приоритетов ведомства.

По их данным, в этом году уже зафиксированы 4 случая загрязнения моря, связанных с иностранными судами. В течение всего 2024 года таких фактов было 16.


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