

На территории ярмарки на площади Вокзальной произошел пожар

30.04.2025 10:32





На территории ярмарки на площади Вокзальной в Тбилиси произошел пожар. По существующей информации, пожар возник на территории »Боржомского вокзала», где расположены точки по торговле одеждой, фруктами, овощами, а также различные складские помещения.



Как сообщили агентству »Интерпрессньюс» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте работают спасательные бригады.



По предварительной информации, никто не пострадал.





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