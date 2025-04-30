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На территории ярмарки на площади Вокзальной произошел пожар


30.04.2025   10:32


На территории ярмарки на площади Вокзальной в Тбилиси произошел пожар. По существующей информации, пожар возник на территории »Боржомского вокзала», где расположены точки по торговле одеждой, фруктами, овощами, а также различные складские помещения.

Как сообщили агентству »Интерпрессньюс» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте работают спасательные бригады.

По предварительной информации, никто не пострадал.


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