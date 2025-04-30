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Пожар в районе Вокзальной площади - эвакуируют пациентов из близлежащих поликлиник


30.04.2025   10:32


Пациентов эвакуируют из близлежащих клиник из-за крупного пожара в районе Вокзальной площади в Тбилиси. Пациентов перевозят в другие клиники на машинах скорой помощи.

В районе рынка на Вокзальной площади в Тбилиси произошел сильный пожар.

Огонь вспыхнул в помещениях, где хранилась одежда, и в различных складах.

На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара.


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