

Пожар в районе Вокзальной площади - эвакуируют пациентов из близлежащих поликлиник

30.04.2025 10:32





Пациентов эвакуируют из близлежащих клиник из-за крупного пожара в районе Вокзальной площади в Тбилиси. Пациентов перевозят в другие клиники на машинах скорой помощи.



В районе рынка на Вокзальной площади в Тбилиси произошел сильный пожар.



Огонь вспыхнул в помещениях, где хранилась одежда, и в различных складах.



На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара.





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