

Представитель рынка: пожар уничтожил имущество по меньшей мере 350 человек

30.04.2025 14:30





Ущерб, причиненный пожаром, вспыхнувшим в районе рынка на вокзальной площади в Тбилиси – обширен, имущество по меньшей мере 350 человек было практически полностью уничтожено, заявил в интервью телекомпании Pirveli представитель администрации.



«Если говорить об ущербе, его очень много. Одних только книг там было на складе на 250 тысяч долларов. Страховок у частных лиц не было. Но рынок застрахован.



Территория принадлежит железной дороге, мы являемся субарендаторами. Трудно ответить на вопрос, интересовался ли кто-то этой областью. Я знаю, что у нас был контракт еще на 5 лет.



У меня есть очевидец, который видел, как утром горели (склады) с вещами second hand. Мы проведем перед зданием мэрии день и ночь. Мы требуем встречи и присутствия на месте», — говорит менеджер.



Пожар вспыхнул около 6:30 утра в районе привокзального рынка. По имеющимся данным, сгорели складские помещения. Людей эвакуировали из зданий и клиник, расположенных вокруг места происшествия.



Причина пожара пока неизвестна.





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