

Российский турист утонул близ монастырского комплекса Вардзиа

30.04.2025 17:25





В окрестностях монастырского комплекса Вардзиа в реке утонул российский турист.



По имеющейся информации, мужчина зашёл в реку на лодке и не смог выбраться — спасатели искали его с вчерашнего дня.



Mtavari сообщает, что в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердили, что тело мужчины было найдено сегодня.





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