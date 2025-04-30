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Российский турист утонул близ монастырского комплекса Вардзиа


30.04.2025   17:25


В окрестностях монастырского комплекса Вардзиа в реке утонул российский турист.

По имеющейся информации, мужчина зашёл в реку на лодке и не смог выбраться — спасатели искали его с вчерашнего дня.

Mtavari сообщает, что в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердили, что тело мужчины было найдено сегодня.


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