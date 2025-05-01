

Началось строительство фестивального городка к концерту Guns N' Roses

01.05.2025 11:11





На территории парка развлечений «Цицинатела» в Шекветили началось строительство фестивального городка. Гостем фестивального города станет легендарная рок-группа Guns N’ Roses.



По информации Starring Georgia, одна из самых любимых групп слушателей всех поколений даст концерт в фестивальном городке, который вместит большую аудиторию, в рамках Starring Georgia.



Сообщается, что новое пространство, оснащенное современной инфраструктурой, позволит гостям не только посетить запланированный концерт, но и прибыть на место проведения мероприятия гораздо раньше, с 16:00, и создать в фестивальном городке предконцертную атмосферу. Любителей музыки ждут разнообразные развлечения и специально спланированные мероприятия, которые пройдут перед концертом.



Концерт Guns N’ Roses состоится в фестивальном городке 30 мая. Стоит отметить, что в процессе продажи билетов также участвует международная платформа iticket.com. В частности, в связи с высоким спросом продажа билетов ведется в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.



Шоу 30 мая продлится около пяти часов и фактически будет включать в себя два концерта. Это первый случай, когда артист сам привозит так называемый Support Band. Прежде чем легенды рок-музыки выйдут на сцену, перед зрителями выступят Rival Sons.





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