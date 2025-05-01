|
|
|
Тбилисский ботанический сад отмечает 180 лет с момента официального признания ботаническим садом
01.05.2025 15:33
1 мая 1845 года — ровно 180 лет назад — бывший царский сад был официально признан ботаническим садом по указу наследного принца Кавказа и получил название «Тифлисский ботанический сад», — сообщается в заявлении Национального ботанического сада Грузии по случаю 180-летия изучения и сохранения растительного разнообразия.
Согласно заявлению, сад постоянно развивается, ежегодно пополняя коллекцию растений, организуя научные экспедиции в сотрудничестве с местными и международными партнёрами, а также расширяя культурные и образовательные инициативы.
С 1998 года Тбилисский ботанический сад является гордым членом международной организации по охране ботанических садов (BGCI). В 2018 году в саду была проведена масштабная реконструкция, в ходе которой были обустроены вело- и пешеходные дорожки, частично при финансовой поддержке фонда «Карту».
Сегодня сад занимает территорию в 161 гектар и насчитывает более 3 500 видов растений, включая разнообразные кустарники и цветы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна