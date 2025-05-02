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В итальянском Больцано произошла перестрелка между грузинами
02.05.2025 10:37
В итальянском городе Больцано ссора между гражданами Грузии переросла в стрельбу. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл 25 апреля.
После шума и выстрелов на место прибыла полиция, однако участники драки успели скрыться. Возле места происшествия под припаркованным автомобилем был обнаружен револьвер.
Позже в отделение скорой помощи больницы Больцано обратились двое граждан Грузии. Один из них получил огнестрельные ранения в руку и ногу, но его жизни ничего не угрожает.
По предварительной информации, конфликт начался между соотечественниками, и во время ссоры один из участников достал оружие. При попытке обезоружить его, пистолет случайно выстрелил, в результате чего один из мужчин получил ранения.
В настоящее время ведётся расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента и определения ответственных лиц.
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