

В Ахалцихе в жилом доме обнаружены тела мужчины и женщины

02.05.2025 20:18





Как сообщает издание «Южные врата» со ссылкой на соседей, мужчина, предположительно, сначала застрелил женщину, а затем покончил с собой.



Как сообщили Netgazeti в Министерстве внутренних дел, по факту происшествия начато расследование по 109-й статье Уголовного кодекса, которая касается убийства при отягчающих обстоятельствах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





