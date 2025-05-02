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В Ахалцихе в жилом доме обнаружены тела мужчины и женщины
02.05.2025 20:18
Как сообщает издание «Южные врата» со ссылкой на соседей, мужчина, предположительно, сначала застрелил женщину, а затем покончил с собой.
Как сообщили Netgazeti в Министерстве внутренних дел, по факту происшествия начато расследование по 109-й статье Уголовного кодекса, которая касается убийства при отягчающих обстоятельствах.
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