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В результате аварии в Хоби погиб 25-летний мужчина
03.05.2025 13:39
В результате аварии в селе Чаладиди Хобского муниципалитета один человек погиб и еще один пострадал.
По существующей информации, столкнулись автомобиль дистрибуции и грузовик.
В результате аварии водитель машины дистрибуции, молодой человек в возрасте до 25 лет, погиб, а его 10-летний брат, находившийся в машине, пострадал.
Пострадавшего бригада скорой медицинской помощи доставила в госпиталь в Поти.
По информации врачей, у ребенка повреждения в области лица, в данный момент проводятся соответствующие исследования.
На месте происшествия мобилизована патрульная полиция.
В связи с происшествием начато расследование по статье 276 УК Грузии.
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