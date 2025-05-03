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В результате аварии в Хоби погиб 25-летний мужчина


03.05.2025   13:39


В результате аварии в селе Чаладиди Хобского муниципалитета один человек погиб и еще один пострадал.

По существующей информации, столкнулись автомобиль дистрибуции и грузовик.

В результате аварии водитель машины дистрибуции, молодой человек в возрасте до 25 лет, погиб, а его 10-летний брат, находившийся в машине, пострадал.

Пострадавшего бригада скорой медицинской помощи доставила в госпиталь в Поти.

По информации врачей, у ребенка повреждения в области лица, в данный момент проводятся соответствующие исследования.

На месте происшествия мобилизована патрульная полиция.

В связи с происшествием начато расследование по статье 276 УК Грузии.


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