

В результате аварии в Хоби погиб 25-летний мужчина

03.05.2025 13:39





В результате аварии в селе Чаладиди Хобского муниципалитета один человек погиб и еще один пострадал.



По существующей информации, столкнулись автомобиль дистрибуции и грузовик.



В результате аварии водитель машины дистрибуции, молодой человек в возрасте до 25 лет, погиб, а его 10-летний брат, находившийся в машине, пострадал.



Пострадавшего бригада скорой медицинской помощи доставила в госпиталь в Поти.



По информации врачей, у ребенка повреждения в области лица, в данный момент проводятся соответствующие исследования.



На месте происшествия мобилизована патрульная полиция.



В связи с происшествием начато расследование по статье 276 УК Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





