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На 91-м километре дороги Лентехи-Ласдили сошел оползень
05.05.2025 10:12
Утром на 91-м километре дороги Лентехи-Ласдили, у села Бабили, сошел оползень, в результате чего временно запрещено движение всех видов транспорта.
Информацию распространяет мэрия муниципалитета и предупреждает население о перебоях.
Распространилась информация, что под оползень попал один автомобиль с двумя пассажирами, однако им удалось выбраться из машины и остаться невредимыми.
По информации мэрии муниципалитета, на месте мобилизована тяжелая техника, ведутся работы по очистке и восстановлению дороги.
В зоне стихии находится мэр муниципалитета Лентехи Гия Ониани, а также представители Центрального автомобильного департамента и местного самоуправления.
Предположительно, дорога будет открыта для движения транспорта в течение дня.
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