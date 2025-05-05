

На 91-м километре дороги Лентехи-Ласдили сошел оползень

05.05.2025 10:12





Утром на 91-м километре дороги Лентехи-Ласдили, у села Бабили, сошел оползень, в результате чего временно запрещено движение всех видов транспорта.



Информацию распространяет мэрия муниципалитета и предупреждает население о перебоях.



Распространилась информация, что под оползень попал один автомобиль с двумя пассажирами, однако им удалось выбраться из машины и остаться невредимыми.



По информации мэрии муниципалитета, на месте мобилизована тяжелая техника, ведутся работы по очистке и восстановлению дороги.



В зоне стихии находится мэр муниципалитета Лентехи ​​Гия Ониани, а также представители Центрального автомобильного департамента и местного самоуправления.



Предположительно, дорога будет открыта для движения транспорта в течение дня.





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