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На 91-м километре дороги Лентехи-Ласдили сошел оползень


05.05.2025   10:12


Утром на 91-м километре дороги Лентехи-Ласдили, у села Бабили, сошел оползень, в результате чего временно запрещено движение всех видов транспорта.

Информацию распространяет мэрия муниципалитета и предупреждает население о перебоях.

Распространилась информация, что под оползень попал один автомобиль с двумя пассажирами, однако им удалось выбраться из машины и остаться невредимыми.

По информации мэрии муниципалитета, на месте мобилизована тяжелая техника, ведутся работы по очистке и восстановлению дороги.

В зоне стихии находится мэр муниципалитета Лентехи ​​Гия Ониани, а также представители Центрального автомобильного департамента и местного самоуправления.

Предположительно, дорога будет открыта для движения транспорта в течение дня.


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