

В клинике «Вивамед» скончался заключенный

05.05.2025 10:17





Скончался 46-летний заключенный Иосеб Горгадзе, переведенный из Глданского учреждения № 8 в клинику «Вивамед» с повреждениями. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил адвокат Мухран Гурцкая.



Как отмечает адвокат, Горгадзе поступил в клинику 30 января после жестокого избиения в Глданском учреждении № 8.



«Вчера примерно в 22:00, семье сообщили, что он скончался от повреждений, с которыми его перевели из Глданского учреждения № 8. Он боролся за жизнь около 3 месяцев, но, к сожалению, спасти его не удалось. Расследование до сих пор не дало никаких результатов, никто не обвиняется, и, несмотря на тяжкие повреждения, следственная часть Министерства юстиции начала расследование по статье 118 Уголовного кодекса, которая касается вреда здоровью. Поскольку есть факт смерти, теперь расследование начала Специальная следственная служба», — говорит адвокат.



По словам Гурцкая, в тюрьме пациента избили до смерти и замучили. С чьей стороны произошло насилие, заключенных или работающих там сотрудников, адвокату не известно.



По словам адвоката, у Горгадзе были раздроблены лицевые кости, а конкретнее, по словам адвоката, у заключенного в области лица было около 30 переломов, а также отек мозга.





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