

Специальная следственная служба начала следствие в связи со смертью заключенного

05.05.2025 11:17





По заявлению Специальной следственной службы, в связи со смертью 46-летнего Иосифа Горгадзе в клинике «Вивамед» ими начато расследование.



Как сообщают в ведомстве, расследование начато по части 2 статьи 342 УК (служебная халатность, повлекшая причинение смерти человека).



Пенитенциарная служба пока не прокомментировала смерть заключенного.



Информацию о смерти заключенного агентству «Интерпрессньюс» предоставил адвокат Горгадзе Мухран Гурцкая.



По его словам, заключенный был переведен из Глданской тюрьмы № 8 в клинику «Вивамед» с повреждениями в январе.



По словам Гурцкая, в тюрьме Горгадзе избили до смерти и замучили. С чьей стороны произошло насилие, заключенных или работающих там сотрудников, адвокату неизвестно.



По словам адвоката, у Горгадзе были раздроблены лицевые кости, а конкретнее, по его словам, у заключенного в области лица было около 30 переломов, а также отек мозга.



Что касается самого Иосифа Горгадзе, то ему в связи с дорожно-транспортным происшествием была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Жертвами того случая стали 4 человека.





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