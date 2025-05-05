

На Вокзальной площади в Тбилиси произошло убийство

05.05.2025 17:11





На Вокзальной площади в Тбилиси произошло убийство.



Как известно, убит молодой человек.



Как сообщили Первому каналу Грузии в МВД, расследование ведется по статье 117 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.



На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.





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