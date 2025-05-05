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Малолетний ребенок скончался в детском саду в Ахалцихе
05.05.2025 20:45
По информации издания «Самхретис Карибче» («Южные врата»), сегодня, 5 мая, в частном детском саду в Ахалцихе скончался малолетний ребенок.
По данным издания, эксперт ахалцихского Бюро экспертизы им. Самхараули пояснил, что ребенку было 2 года.
Причина смерти ребенка на данный момент неизвестна.
По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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