

Малолетний ребенок скончался в детском саду в Ахалцихе

05.05.2025 20:45





По информации издания «Самхретис Карибче» («Южные врата»), сегодня, 5 мая, в частном детском саду в Ахалцихе скончался малолетний ребенок.



По данным издания, эксперт ахалцихского Бюро экспертизы им. Самхараули пояснил, что ребенку было 2 года.



Причина смерти ребенка на данный момент неизвестна.



По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).





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