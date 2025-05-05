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Малолетний ребенок скончался в детском саду в Ахалцихе


05.05.2025   20:45


По информации издания «Самхретис Карибче» («Южные врата»), сегодня, 5 мая, в частном детском саду в Ахалцихе скончался малолетний ребенок.

По данным издания, эксперт ахалцихского Бюро экспертизы им. Самхараули пояснил, что ребенку было 2 года.

Причина смерти ребенка на данный момент неизвестна.

По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


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