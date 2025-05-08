

Полиция задержала жительницу Тбилиси, принуждавшую свою 62-летнюю знакомую к проституции

08.05.2025 11:44





Полиция задержала жительницу Тбилиси, принуждавшую свою 62-летнюю знакомую к проституции.



Самой задержанной - 32 года.



«В целях получения материальной выгоды обвиняемая, путем психологического насилия и угроз, принудила Л.К. 1963 года рождения к половому акту с различными лицами за определенную плату», — информирует МВД.



Следствие установило, что часть денег, заработанных потерпевшей таким образом, обвиняемая присваивала.



В качестве доказательств к делу приобщены записи телефонных разговоров. На них задержанная требует перечислить деньги, угрожая «выбросить с 4 этажа».



Известно, что обвиняемая в прошлом уже была судима за трафикинг. Сейчас ей грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается по части 1 статьи 143 УК Грузии.





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