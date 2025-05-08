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Полиция задержала жительницу Тбилиси, принуждавшую свою 62-летнюю знакомую к проституции
08.05.2025 11:44
Полиция задержала жительницу Тбилиси, принуждавшую свою 62-летнюю знакомую к проституции.
Самой задержанной - 32 года.
«В целях получения материальной выгоды обвиняемая, путем психологического насилия и угроз, принудила Л.К. 1963 года рождения к половому акту с различными лицами за определенную плату», — информирует МВД.
Следствие установило, что часть денег, заработанных потерпевшей таким образом, обвиняемая присваивала.
В качестве доказательств к делу приобщены записи телефонных разговоров. На них задержанная требует перечислить деньги, угрожая «выбросить с 4 этажа».
Известно, что обвиняемая в прошлом уже была судима за трафикинг. Сейчас ей грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается по части 1 статьи 143 УК Грузии.
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