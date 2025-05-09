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В реке Риони в Кутаиси найдено тело 19-летней девушки


09.05.2025   16:22


В реке Риони в Кутаиси найдено тело молодой женщины. Поисково-спасательные работы по поиску 19-летней девушки начались вчера ночью в районе моста Балахвани.

К работам были привлечены водолазы.


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