

В Марнеули в ров упали двое рабочих, один из них погиб

09.05.2025 19:43





В Марнеули произошел несчастный случай. По существующей информации, во время проведения реабилитационных работ в ров упали двое мужчин, один из них погиб, а другой доставлен в клинику.



Оба они были рабочими, трудозанятыми на месте.



По существующей информации, жизни доставленного в клинику лица опасность не угрожает.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, ведется расследование по статье 240 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ).





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