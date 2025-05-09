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В Марнеули в ров упали двое рабочих, один из них погиб
09.05.2025 19:43
В Марнеули произошел несчастный случай. По существующей информации, во время проведения реабилитационных работ в ров упали двое мужчин, один из них погиб, а другой доставлен в клинику.
Оба они были рабочими, трудозанятыми на месте.
По существующей информации, жизни доставленного в клинику лица опасность не угрожает.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, ведется расследование по статье 240 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ).
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