

Сильный ветер вызвал проблемы в Батуми

11.05.2025 10:12





Сильный ветер повредил высоковольтную линию электропередачи в городе, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах города. К настоящему времени подача электроэнергии большинству абонентов восстановлена.



Из-за плохой погоды рейс Стамбул-Батуми был задержан и не смог приземлиться в международном аэропорту Батуми.



Два человека получили ранения, когда из-за сильного ветра обрушилась строительная конструкция недалеко от площади Пьяцца. Их доставили в клинику.







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