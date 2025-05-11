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Сильный ветер вызвал проблемы в Батуми


11.05.2025   10:12


Сильный ветер повредил высоковольтную линию электропередачи в городе, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах города. К настоящему времени подача электроэнергии большинству абонентов восстановлена.

Из-за плохой погоды рейс Стамбул-Батуми был задержан и не смог приземлиться в международном аэропорту Батуми.

Два человека получили ранения, когда из-за сильного ветра обрушилась строительная конструкция недалеко от площади Пьяцца. Их доставили в клинику.


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