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Сильный ветер вызвал проблемы в Батуми
11.05.2025 10:12
Сильный ветер повредил высоковольтную линию электропередачи в городе, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах города. К настоящему времени подача электроэнергии большинству абонентов восстановлена.
Из-за плохой погоды рейс Стамбул-Батуми был задержан и не смог приземлиться в международном аэропорту Батуми.
Два человека получили ранения, когда из-за сильного ветра обрушилась строительная конструкция недалеко от площади Пьяцца. Их доставили в клинику.
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