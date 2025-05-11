|
|
|
Работы по ликвидации последствий стихии в Батуми продолжатся в течение всего дня
11.05.2025 12:14
По информации мэрии Батуми, работы по ликвидации последствий вчерашней стихии продолжатся в течение всего дня.
Что касается состояния двух пострадавших, то их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, как сообщили в мэрии, в городе полностью восстановлено электроснабжение.
Накануне сильный ветер вызвал проблемы в Батуми, повредив высоковольтную линию электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении части районов города. Кроме того, два человека получили травмы из-за обрушения строительной конструкции возле площади Пьяцца.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна