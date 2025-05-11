

Работы по ликвидации последствий стихии в Батуми продолжатся в течение всего дня

11.05.2025 12:14





По информации мэрии Батуми, работы по ликвидации последствий вчерашней стихии продолжатся в течение всего дня.



Что касается состояния двух пострадавших, то их жизни ничего не угрожает.



Кроме того, как сообщили в мэрии, в городе полностью восстановлено электроснабжение.



Накануне сильный ветер вызвал проблемы в Батуми, повредив высоковольтную линию электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении части районов города. Кроме того, два человека получили травмы из-за обрушения строительной конструкции возле площади Пьяцца.







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