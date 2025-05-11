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В одном из баров Тбилиси произошло убийство
11.05.2025 13:53
В одном из баров Тбилиси холодным оружием убит молодой человек в возрасте до 30 лет.
Инцидент произошел на рассвете. В настоящее время на месте происшествия работают судебно-медицинские эксперты, территория оцеплена желтой лентой.
Как сообщают в МВД, по факту инцидента ведется расследование по статье 108 УК РФ. Как отметили в агентстве, на месте происшествия проводятся соответствующие следственные действия.
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