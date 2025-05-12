

Драка в Ахмете закончилась убийством

12.05.2025 15:27





В Ахмете произошло убийство. Из огнестрельного оружия убит мужчина в возрасте до 40 лет.



Ранен и сам предполагаемый виновник преступления, его доставили в больницу.



Убийство произошло поздно ночью на территории т. н. источников. Убитый и подозреваемый являются уроженцами села Кистаури.



По информации местных жителей, оба они присутствовали на застолье, во время которого между ними и произошел конфликт.



По одной из версий, сначала стреляли в подозреваемого Рамаза Лепсверидзе, после чего уже он нанес смертельное ранение Джабе Квицашвили.



Ведется следствие.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





