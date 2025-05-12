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Драка в Ахмете закончилась убийством
12.05.2025 15:27
В Ахмете произошло убийство. Из огнестрельного оружия убит мужчина в возрасте до 40 лет.
Ранен и сам предполагаемый виновник преступления, его доставили в больницу.
Убийство произошло поздно ночью на территории т. н. источников. Убитый и подозреваемый являются уроженцами села Кистаури.
По информации местных жителей, оба они присутствовали на застолье, во время которого между ними и произошел конфликт.
По одной из версий, сначала стреляли в подозреваемого Рамаза Лепсверидзе, после чего уже он нанес смертельное ранение Джабе Квицашвили.
Ведется следствие.
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