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Две иностранки подверглись нападению в Тбилиси
12.05.2025 23:02
В Тбилиси на двух иностранных девушек было совершено нападение. Об этом одна из пострадавших рассказала в социальной сети и опубликовала соответствующие фотографии.
По её словам, нападение произошло 7 мая, когда она вместе с подругой возвращалась от озера Лиси в сторону села Дигоми. Девушка утверждает, что нападавшие ошибочно предположили, будто у них при себе были наркотики.
«Мы уже почти подошли к жилым домам, когда на нас напали трое мужчин. По их словам, они думали, что мы несем с собой наркотики из тайника, которые могли бы использовать. За этим последовали самые ужасные 15 минут нашей жизни. Они погнались за нами, били ногами по голове и другим частям тела. Одна из нас упала со скалы… Мы опознали нападавших по номерам их автомобилей — полиция их уже идентифицировала», — написала пострадавшая.
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