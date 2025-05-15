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В ходе поисково-спасательной операции спасатели обнаружили в Мтквари автомобиль и тела двух человек в нем
15.05.2025 10:21
В ходе поисково-спасательной операции спасатели обнаружили в реке Мтквари автомобиль и тела двух человек внутри.
Продолжается спасательная операция по поиску еще одного пропавшего человека.
Спасатели обнаружили автомобиль сегодня утром в результате искусственного понижения уровня воды в русле реки Мтквари.
Для информаци, 14 мая на рассвете автомобиль с четырьмя пассажирами упал в реку Мтквари. Спасатели быстро подняли из воды одного человека.
Полиция также задержала 23-летнего молодого человека, которого обвиняют в произошедшей аварии.
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