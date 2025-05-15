

В Мтквари найдено тело девушки: погибшая - Айтадж Мамедова

15.05.2025 10:57





В ходе поисково-спасательной операции спасатели обнаружили в реке Мтквари в Тбилиси тело девушки.



По распространившейся информации, погибшей является Айтадж Мамедова, пропавшая в районе моста Мира 1 апреля.



По информации, тело девушки опознали члены ее семьи.



Что касается автомобиля, упавшего в реку Мтквари на рассвете 14 мая, в котором находились 4 пассажира, то поисково-спасательные работы в отношении 3 человек продолжаются, 1 человек был быстро поднят спасателями.



По данным МВД, в рамках спасательной операции также был снижен уровень воды в русле реки Мтквари.





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