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В Мтквари найдено тело девушки: погибшая - Айтадж Мамедова
15.05.2025 10:57
В ходе поисково-спасательной операции спасатели обнаружили в реке Мтквари в Тбилиси тело девушки.
По распространившейся информации, погибшей является Айтадж Мамедова, пропавшая в районе моста Мира 1 апреля.
По информации, тело девушки опознали члены ее семьи.
Что касается автомобиля, упавшего в реку Мтквари на рассвете 14 мая, в котором находились 4 пассажира, то поисково-спасательные работы в отношении 3 человек продолжаются, 1 человек был быстро поднят спасателями.
По данным МВД, в рамках спасательной операции также был снижен уровень воды в русле реки Мтквари.
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