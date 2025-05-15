

Спасатели обнаружили в Мтквари тело еще одного мужчины, не связанного с ДТП

15.05.2025 10:58





Спасатели обнаружили в Мтквари тело еще одного мужчины, не связанного с ДТП, произошедшим 14 мая. Ранее стало известно, что в ходе поисково-спасательной операции спасатели обнаружили в Мтквари тело девушки — Айтадж Мамедовой, пропавшей в апреле.



«Пожарные Службы управления чрезвычайными ситуациями обнаружили тела двух пассажиров автомобиля, упавшего вчера в реку Мтквари во время дорожно-транспортного происшествия в Тбилиси. Тела уже извлечены из воды, проводятся все необходимые правовые процедуры. Со дна Мтквари также поднят автомобиль. Поисково-спасательная операция в отношении одного лица продолжается в непрерывном режиме.



В мероприятиях, помимо пожарных-спасателей, задействованы группа водолазов, водные средства и соответствующие подразделения МВД.



Получив сообщение, пожарные-спасатели начали поисково-спасательную операцию, в результате которой стало возможным спасение из воды одного человека.



В ходе поисково-спасательной операции также обнаружены тела мужчины и женщины, которые направлены на экспертизу», - говорится в информации.





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