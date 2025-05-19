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До 40 тысяч водителей за последние 3 года были лишены водительских прав за вождение в нетрезвом виде - Изория
19.05.2025 18:14
«Из-за вождения в нетрезвом виде за последние 3 года были лишены водительских прав до 40 тысяч водителей. Дорожно-транспортные происшествия по этой же причине занимают третье место в общем списке», — рассказал агентству BusinessPressNews директор Фонда «Партнерство ради безопасности дорожного движения» Ираклий Изория.
По его словам, было бы целесообразно ужесточить законодательство о вождении в нетрезвом виде и ввести новые методы идентификации.
«Представьте, насколько велик риск, когда так много людей садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, и сколько еще таких, которых не удалось обнаружить в определенный момент.
Такие люди идут на большой риск, чтобы навредить себе или другим. Патруль не в состоянии проверить всех, и, на мой взгляд, законодательство в этом плане нужно еще больше ужесточить, и было бы хорошо, если бы мы ввели альтернативные методы идентификации», — рассказал Изория BPN.
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