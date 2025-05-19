

В Шида Картли подростка жестоко избили из-за «неуважения» к криминальному миру.

19.05.2025 19:12





Согласно сообщениям СМИ, в родительском чате одной из школ активно обсуждается инцидент, связанный с жестокой расправой над подростком.



Как рассказал один из родителей изданию "Kartlis Ambebi", несколько человек жестоко избили несовершеннолетнего из-за негативного комментария, написанного им в TikTok в адрес криминального мира.



"Ребёнка госпитализировали. В избиении участвовало 10–15 человек. Некоторые были несовершеннолетними, некоторые, вероятно, уже взрослыми. Нам страшно, у нас тоже есть дети. Пожалуйста, заинтересуйтесь этим делом. Насколько нам известно, их уже вызывали на допрос в полицию, но результатов мы не знаем", — говорит один из родителей.





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