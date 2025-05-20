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На станции Ланчхути загорелся пассажирский поезд
20.05.2025 14:15
Около 9 утра на станции Ланчхути загорелся пассажирский поезд, следовавший по маршруту Кутаиси–Батуми.
Пожар начался в сцепке между вагонами. К счастью, дежурные сотрудники и машинисты быстро отреагировали и оперативно ликвидировали возгорание.
Пострадавших нет. Сообщается, что пассажиры были перевезены к месту назначения маршрутными автобусами.
В результате происшествия на участке было временно отключено электроснабжение, что повлекло остановку другого состава — поезда Батуми–Тбилиси.
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