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На станции Ланчхути загорелся пассажирский поезд


20.05.2025   14:15


Около 9 утра на станции Ланчхути загорелся пассажирский поезд, следовавший по маршруту Кутаиси–Батуми.

Пожар начался в сцепке между вагонами. К счастью, дежурные сотрудники и машинисты быстро отреагировали и оперативно ликвидировали возгорание.

Пострадавших нет. Сообщается, что пассажиры были перевезены к месту назначения маршрутными автобусами.

В результате происшествия на участке было временно отключено электроснабжение, что повлекло остановку другого состава — поезда Батуми–Тбилиси.


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