

На станции Ланчхути загорелся пассажирский поезд

20.05.2025 14:15





Около 9 утра на станции Ланчхути загорелся пассажирский поезд, следовавший по маршруту Кутаиси–Батуми.



Пожар начался в сцепке между вагонами. К счастью, дежурные сотрудники и машинисты быстро отреагировали и оперативно ликвидировали возгорание.



Пострадавших нет. Сообщается, что пассажиры были перевезены к месту назначения маршрутными автобусами.



В результате происшествия на участке было временно отключено электроснабжение, что повлекло остановку другого состава — поезда Батуми–Тбилиси.





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