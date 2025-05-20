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В тбилисском районе Ваке на четыре месяца ограничат движение из-за реконструкции улиц
20.05.2025 15:48
В районе Ваке в Тбилиси начались масштабные дорожные работы — столичная мэрия приступает к реконструкции улиц Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели. В связи с этим автомобильное движение будет ограничено на протяжении четырех месяцев — с полуночи 22 мая.
По информации пресс-службы столичной мэрии, в период работ будет запрещен поворот налево на участке от пересечения проспекта Михаила Тамарашвили и шоссе Чабуа Амиреджиби до перекрестка Тамарашвили и Церетели. Движение там будет разрешено только прямо или направо. Одновременно машинам разрешат движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.
Кроме того, на улице Церетели движение будет запрещено по двум правым полосам, а на улице Чолокашвили — по автобусной полосе и в направлении Цхнети.
Маршруты общественного транспорта, проходящие через эти участки, также измененятся.
Мэрия призывает водителей проявить терпение и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
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