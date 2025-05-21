

На месте знаменитых «кувшинов Рике» в Тбилиси может появиться гостиница

21.05.2025 11:29





Согласно постановлению правительства от 6 мая, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, «Кувшины Рике» планируется переоборудовать в гостиницу.



Согласно поправкам к договору купли-продажи, подписанному в 2022 году между Национальным агентством имущества и ООО «Рике Дом», строительство гостиницы на участке может включать работы по демонтажу зданий. Пока не совсем ясно, будут ли снесены кувшины и на их месте построена гостиница, или имеющийся объект будет переделан под гостиницу.



Компания должна обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию и начало эксплуатации гостиницы на месте «Кувшинов Рике». Согласно условиям приватизации, объем инвестиций условиями приватизации определен в размере 44 млн лари, а срок — 10 лет.



Напомним, что «Кувшины Рике», который несколько раз выставлялся на торги государством, в марте 2022 года был приобретен компанией GLOBAL VICTORY TRUST, связанной с российским бизнесменом Давидом Хидашели, за 10 020 000 лари. Компания бизнесмена должна была инвестировать 20 миллионов лари до 24 марта 2025 года и открыть там музей вина, цифрового искусства и технологий. Однако в декабре 2022 года Хидашели объявил, что продает 50% объекта, хотя до мая 2025 года объект все еще находился в его полной собственности.



5 мая 2025 года стало известно, что Давид Хидашели продал «Кувшины Рике». Согласно выписке из государственного реестра, его владельцем является ООО «Рике Дом». «Рике Дом» зарегистрирован в Торговом реестре в марте 2025 года. Владельцем 100% акций компании является Общество с ограниченной ответственностью «Н.Г.Б.», а директором — Михаил Ткешелашвили. В свою очередь владельцем и директором ООО «Н.Г.Б.» является Торнике Копалян.





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