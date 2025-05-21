

Открылся автомобильный тоннель, соединяющий улицы Университетская и Петре Кавтарадзе

21.05.2025 14:27





В районе Ваке завершено строительство автомобильного туннеля, соединяющего улицы Университетская и Петре Кавтарадзе.



Туннель официально открыли мэр Тбилиси Каха Каладзе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель тбилисского Сакребуло, мажоритарный депутат от района Ваке Георгий Ткемаладзе.



Согласно информации мэрии Тбилиси, новый туннель начинается на улице Университетская, рядом с так называемым главным корпусом Тбилисского государственного университета, проходит через улицу Михаила Шавишвили и соединяется с улицей Петре Кавтарадзе. В туннеле предусмотрено двухстороннее движение автотранспорта — по одной полосе в каждом направлении.



Мэр города поблагодарил премьер-министра за поддержку и отметил, что при содействии правящей команды в столице будут реализованы многие важные проекты.



«Мы завершили ещё один важный инфраструктурный проект для столицы. Первый этап работ включал строительство автомобильного моста, соединяющего улицу Университетскую с районом Багеби. Вторым этапом стало строительство туннеля, начинающегося от главного корпуса университета и соединяющегося с улицей Кавтарадзе через улицу Шавишвили. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта — представителей строительной компании, моего заместителя Ираклия Бенделиани, который непосредственно курировал работы, проектировщиков и всех остальных. В будущем у нас запланировано множество новых проектов. Уверен, что наш город станет ещё более благоустроенным, зелёным и красивым. Несмотря на уже выполненные хорошие проекты, вызовы остаются, но мы их не боимся — команда оказывает мощную поддержку, чтобы провести работы, которые улучшат город», — заявил Каладзе.



По сообщению мэрии, в рамках проекта были обустроены подъездные и выездные пандусы, тротуары, системы дренажа и ливневой канализации, установлено современное светодиодное освещение как внутри туннеля, так и снаружи. Для обеспечения безопасности в районе туннеля построены железобетонные подпорные стены.



Инфраструктурные работы проведены также на улице Михаила Шавишвили, которая была полностью реконструирована: заменены подземные коммуникации — водоснабжение, канализация и водосточная система; электросети перенесены под землю; обновлено дорожное покрытие, обустроены тротуары, парковочные пространства и дорожная инфраструктура, включая установку светофоров, дорожных знаков и разметки. Проведены работы по озеленению, а также инфраструктура адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.



Строительство туннеля и реконструкция улицы Шавишвили были профинансированы из бюджета столицы и обошлись в 15 миллионов лари. Проект способствует развитию транспортной сети Тбилиси и значительно улучшит качество передвижения.



Связь между районами Ваке и Сабуртало через современный туннель и обновлённую улицу значительно сократит время в пути и снизит дорожную загруженность, обеспечивая беспрепятственное движение транспорта.



Также сообщается, что вблизи туннеля проводятся работы по обратной засыпке, после чего над туннелем будет обустроен подъезд к главному корпусу университета, и территория будет восстановлена в первоначальном виде. Эти работы завершатся в начале июня.



Открытие нового туннеля также посетили заместители мэра — Ираклий Бенделиани и Андрия Басилая, представители соответствующих служб мэрии Тбилиси, а также члены парламента и Сакребуло.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





