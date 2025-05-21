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В Дедоплисцкаро зафиксирован случай заражения собаки бешенством
21.05.2025 14:55
По информации Национального агентства по продовольствию, 20 мая 2025 года на зимнем пастбище в фермерском хозяйстве в Дедоплисцкаро был зафиксирован случай заражения собаки бешенством.
«Лабораторные исследования подтвердили заболевание собаки бешенством. Установлено, что источником инфекции стал волк.
Национальное агентство по продовольствию проводит карантинные мероприятия в очаге заболевания, включая обязательную вакцинацию, ограничение передвижения животных, дезинфекцию и ветеринарный надзор. О случившемся уведомлены соответствующие структуры здравоохранения.
Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак и кошек), чтобы предотвратить заболевание бешенством и не подвергать опасности собственную жизнь», — говорится в распространённой информации агентства.
Бешенство — опасное зоонозное заболевание, которому подвержены как домашние, так и дикие животные, а также человек. Инфекция передаётся при контакте с больным животным (укус, царапина). После появления клинических признаков заболевание заканчивается летальным исходом.
Заражение животных бешенством можно предотвратить с помощью вакцинации.
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