

В Дедоплисцкаро зафиксирован случай заражения собаки бешенством

21.05.2025 14:55





По информации Национального агентства по продовольствию, 20 мая 2025 года на зимнем пастбище в фермерском хозяйстве в Дедоплисцкаро был зафиксирован случай заражения собаки бешенством.



«Лабораторные исследования подтвердили заболевание собаки бешенством. Установлено, что источником инфекции стал волк.



Национальное агентство по продовольствию проводит карантинные мероприятия в очаге заболевания, включая обязательную вакцинацию, ограничение передвижения животных, дезинфекцию и ветеринарный надзор. О случившемся уведомлены соответствующие структуры здравоохранения.



Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак и кошек), чтобы предотвратить заболевание бешенством и не подвергать опасности собственную жизнь», — говорится в распространённой информации агентства.



Бешенство — опасное зоонозное заболевание, которому подвержены как домашние, так и дикие животные, а также человек. Инфекция передаётся при контакте с больным животным (укус, царапина). После появления клинических признаков заболевание заканчивается летальным исходом.



Заражение животных бешенством можно предотвратить с помощью вакцинации.





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