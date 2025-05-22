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СЧС о гибели альпиниста и гида Николоза Палиани при восхождении на Ушбу


22.05.2025   18:14


По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, тело альпиниста и гида Николоза Палиани, сорвавшегося с высоты во время восхождения на Ушбу, уже доставлено в Местию.

По сводкам службы, при восхождении с Николозом Палиани на горе находились еще три человека, которые в результате спасательной операции невредимыми были доставлены в безопасное место.

«На основании информации, поступившей в Службу, в Сванетии, в восхождении на Ушбу принимало участие 4 человека, в результате чего один человек сорвался с высоты.

В кратчайшие сроки специалистами были спланированы спасательно-розыскные мероприятия, из Тбилиси на место вылетел и вертолет Пограничной полиции с группой реагирования на чрезвычайные ситуации.

На высоте 3600 метров сотрудники службы смогли поднять невредимыми на борт вертолета 3 человек, а также тело погибшего.

Тело погибшего доставлено в Местию» – говорится в заявлении.


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