

Радио Грузии исполнилось 100 лет

23.05.2025 12:01









«Радио Грузии» исполнилось 100 лет. Ровно век назад, в 1925 году, в Грузии началось первое радиовещание. Несмотря на развитие технологий и социальных сетей, радио по-прежнему не теряет свою аудиторию, нишу и актуальность.



«Сегодня исполнилось 100 лет с момента первого радиовещания в Грузии. Радио Грузии было одним из первых в Европе. Наше радио хранит уникальный архив — «Золотой фонд». Эти записи, представляющие историческую ценность, являются неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны и памяти нации. Именно поэтому столетие радио отмечается особенным событием — традиция радиовещания в Грузии получила статус нематериального культурного наследия. Мы считаем, что это только начало — будет продолжение», — заявила генеральный директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили.



В Грузии установка маломощных радиопередающих и приемных станций началась с 1918 года. В 1924 году в Тбилиси была осуществлена первая попытка радиотрансляции по проводам — из здания оперного театра в клуб электромеханического завода (где находилась радиомастерская) передавалась опера «Кармен».



Архивные материалы «Золотого фонда» включают миллионы записей, среди которых — древнейшие народные песни и радиотеатр с богатыми традициями. Первая запись в «Золотом фонде» датируется 1913 годом, когда граммофон записал «Рассвет» Акакия Церетели. Эта запись считается первой как по хронологии, так и по значимости в истории грузинского художественного радиовещания.



«Золотой фонд» радио — это звуковая летопись страны, в которой хранятся записи выдающихся грузинских писателей, общественных и политических деятелей: Иване Джавахишвили, Симона Каухчишвили, Акакия Шанидзе, Нико Кецховели, Галактиона Табидзе, Георгия Леонидзе, Григола Робакидзе, Вано Сараджишвили, Эроси Манджгаладзе, Верико Анджапаридзе и других. В фонде также находятся уникальные аудиозаписи известных мировых деятелей. Архив радио содержит важнейшие документальные записи, посвященные истокам грузинского радиовещания и его первым передачам. Каждая запись имеет свою уникальную биографию.



Сегодня сигнал двух каналов Радио Грузии доступен по всей стране — на FM 102.3, а музыкальный канал Радио Грузии — на FM 100.9.



С каждым годом программа Радио Грузии становится всё более разнообразной и адаптированной к современным технологиям и требованиям.







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