

Прокуратура Грузии в 2024 году изъяла активы на 45 млн лари по делам об отмывании денег

23.05.2025 12:10





В рамках дел, связанных с отмыванием денег, в 2024 году прокуратура Грузии арестовала и изъяла активы на сумму около 45 млн лари (примерно $16,5 млн) – стоимость на 11,4% ниже по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, сообщает bm.ge.



Согласно документу, в прошлом году прокуратура изъяла или наложила арест на 502 объекта недвижимости, что на 117% больше, чем в 2023 году, и на 89 автомобилей (рост на 2,3%).



Всего по подозрению в отмывании денег в стране возбудили 110 уголовных дел, в отношении 107 лиц начали уголовное преследование. Из них 99 — физические, а 8 — юридические лица.



Что касается имущества, приобретенного преступным путем, прокуратура конфисковала подозреваемых активов на сумму 27,2 млн лари (около $10 млн) — это 36 автомобилей и 33 объекта недвижимости.



Также сообщается, что с начала 2024 года прокуратура использует новый программный инструмент для отслеживания и анализа движения криптовалют. По оценке ведомства, внедрение этой технологии значительно упростило процесс расследования и повысило его эффективность.



Источник: Новости - Грузия

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