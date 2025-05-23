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Прокуратура Грузии в 2024 году изъяла активы на 45 млн лари по делам об отмывании денег
23.05.2025 12:10
В рамках дел, связанных с отмыванием денег, в 2024 году прокуратура Грузии арестовала и изъяла активы на сумму около 45 млн лари (примерно $16,5 млн) – стоимость на 11,4% ниже по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, сообщает bm.ge.
Согласно документу, в прошлом году прокуратура изъяла или наложила арест на 502 объекта недвижимости, что на 117% больше, чем в 2023 году, и на 89 автомобилей (рост на 2,3%).
Всего по подозрению в отмывании денег в стране возбудили 110 уголовных дел, в отношении 107 лиц начали уголовное преследование. Из них 99 — физические, а 8 — юридические лица.
Что касается имущества, приобретенного преступным путем, прокуратура конфисковала подозреваемых активов на сумму 27,2 млн лари (около $10 млн) — это 36 автомобилей и 33 объекта недвижимости.
Также сообщается, что с начала 2024 года прокуратура использует новый программный инструмент для отслеживания и анализа движения криптовалют. По оценке ведомства, внедрение этой технологии значительно упростило процесс расследования и повысило его эффективность.
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