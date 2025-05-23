

На центральных улицах Тбилиси затруднено движение транспорта из-за подготовки к 26 мая

23.05.2025 18:03





В связи с подготовительными работами к мероприятиям, посвященным Дню Независимости Грузии, в последние дни постепенно ограничивается движение транспорта на центральных улицах Тбилиси. Об этом сообщает столичная мэрия.



По данным мэрии, ограничения на передвижение распространяются как на личные автомобили, так и на общественный транспорт.



«Движение затруднено на площади Героев, проспекте Руставели, улице Табукашвили, площади Свободы, переулке Леонидзе, улицах Коте Абхазия и Пушкина. Правый и левый берега реки Мтквари также перегружены.



Призываем население учитывать введенные ограничения и использовать альтернативные маршруты при передвижении на личном транспорте. Напоминаем, что 24 мая с 20:00 будет перекрыта часть проспекта Руставели, участок дороги от улицы Гии Чантурия до площади Свободы. В это время движение будет возможно только до съезда с моста Бараташвили и улицы Чантурия.



С 14:00 24 мая до 3:00 27 мая будут действовать ограничения движения на улицах Атонели и Вахтанга Орбелиани.



Что касается Дня Независимости, то 26 мая в течение всего дня будет запрещено движение на площади Свободы и проспекте Руставели, а также на улицах Атонели и Векуа. После мероприятий движение возобновиться в обычном режиме», — говорится в заявлении мэрии.







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